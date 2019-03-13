Написать интеграцию для платёжного сервиса Apple pay

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка158 просмотров
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Нужна интеграция платёжного сервиса Apple pay для магазина на платформе Insales. В качестве платёжного гейта мы используем Яндекс кассу.

5 лет назад
Killerhatz
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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