[url=https://www.kniging.com.ua/]https://www.kniging.com.ua[/url], ОпенКарт Интересует исправление ошибок и предупреждений в структурированных данных - рисунок во вложении. Пример: [table]cancel Ваша оценка вне пределов указанного диапазона. warningaggregateRating Рекомендуется заполнять поле [i]aggregateRating[/i]. Укажите значение, если оно известно. warning Не указан глобальный идентификатор товара, например код ISBN, MPN или ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу: Нет ли у Вас более подробного ТЗ, на основе которого выполнялось внедрение CRM. И какова будет цена аналогичной работы для другой организации если, к примеру, полностью копировать функционал в случае, если нас устроит то ТЗ? Заранее спасибо.
Пример работы
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $80
Сделать и интегрировать в наш движок новый инструмент Мобильность (см. скрин) на отдельной странице сайта, и отдельный блок на странице результатов анализа сайта со следующими параметрами. Примеры подобных инструментов (см. в блоке Мобильность) скину заинтересовавшимся. Оплата на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть проект на основе https://github.com/resoai/TileBoard нужно доработать вебсокеты и добавить несколько типов плитокЗакрыт5 лет назад
есть самописный мини-ресурс , предназначенный для тестирования пользователей при дистанционном обучении. что есть: регистрация простейшая и возможность добавлять и проходить курсы, получать результаты. что необходимо сделать-доработать: 1) Необходимо добавить возможность внесения в личном кабинете пользователя после авторизации (именно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть интернет-магазин на тильде с цифровыми товарами нужно интегрировать amoCRM и сделать следующее: 1) Клиент добавляет товар в корзину (корзина уже настроена) 2) Оплачивает картой с помощью Яндекс.Деньги или PayPal 3) После подтверждения оплаты с Яндекса или PayPal ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток. Нужно автоматизировать рабочие процессы (оповещение клиента о доставке, выезда замерщика), аналитику, маркетинг. Занимаемся услугами - перетяжка и ремонт мягкой мебели. Желательно на битриксе. Алгоритм рабочих процессов расскажем.Закрыт5 лет назад
Ищу добросовестного специалиста на работу PHP,Laravel (если у вас есть другие идеи по реализации , рассмотрю варианты). Задача разработать CRM систему для нужд предприятия, мультиформы, отчеты, заполнение форм с данными, сортировка, различные выборки. Бюджет обговаривается. ...Закрыт5 лет назад
Есть 2 дизайна готовых лендингов. Есть уже реализованные сайты с аналогичным функционалом. Необходимо сверстать новые и подключить к текущему функционалу. Функционал писали на framework Lavarel.Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2000
Привет, Тебе была быинтересна одна из вакансий? Если да то готов организрвать интервью с заказчиком. Для Frontend нужно хорошо ReactJS знать и джававскипт вцелом, для Backend Python/Java и иметь опыт работы программистом хотя бы 4-5 лет КомпанияСтарт-ап ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
- $2000
Привет, Тебе была быинтересна одна из вакансий? Если да то готов организрвать интервью с заказчиком. Для Frontend нужно хорошо ReactJS знать и джававскипт вцелом, для Backend Python/Java и иметь опыт работы программистом хотя бы 4-5 лет КомпанияСтарт-ап ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад