Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу: Нет ли у Вас более подробного ТЗ, на основе которого выполнялось внедрение CRM. И какова будет цена аналогичной работы для другой организации если, к примеру, полностью копировать функционал в случае, если нас устроит то ТЗ? Заранее спасибо.

Пример работы