Внести доработки в сайт для тестирования

есть самописный мини-ресурс , предназначенный для тестирования пользователей при дистанционном обучении.

что есть: регистрация простейшая и возможность добавлять и проходить курсы, получать результаты.

что необходимо сделать-доработать:

1) Необходимо добавить возможность внесения в личном кабинете пользователя после авторизации (именно в личном кабинете а не на этапе регистрации) возможность внесения паспортных данных в поля и прикрепления вложений – фотографий паспорта и т.д. для того, чтобы администратор смог на основе этих данных подготовить и отправить договор, выставить счет на оплату.

2) После внесения оплаты пользователю должен открываться тот или иной тест , заранее подготовленный администратором (пока в том виде в котором он есть). Таким образом, должно производиться открытие галочкой или путем разбития на группы пользователей с разным уровнем доступа конкретного курса-теста.

Важно , чтобы человек мог иметь доступ к курсам и обучающим материалам только после того, как администратор даст такую возможность (после оплаты курса).

3) Должен быть раздел Тестирования и Обучения. Тестирование пока остается в том виде, в котором есть. Обучение должно содержать список документов. т.е. администратор создает не только тест, но и вносит обучающие материалы, можно в этом же разделе, можно отделить (лучше отделить но не критично пока). Обучающие материалы это вордовские файлы, картинки, пдфки, ссылки на видео.