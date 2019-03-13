Внедрить и настроить CRM

[url=https://www.kniging.com.ua/]https://www.kniging.com.ua[/url], ОпенКарт Интересует исправление ошибок и предупреждений в структурированных данных - рисунок во вложении. Пример: [table]cancel Ваша оценка вне пределов указанного диапазона. warningaggregateRating Рекомендуется заполнять поле [i]aggregateRating[/i]. Укажите значение, если оно известно. warning Не указан глобальный идентификатор товара, например код ISBN, MPN или ...
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Доброго времени суток. Нужно автоматизировать рабочие процессы (оповещение клиента о доставке, выезда замерщика), аналитику, маркетинг. Занимаемся услугами - перетяжка и ремонт мягкой мебели. Желательно на битриксе. Алгоритм рабочих процессов расскажем.
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