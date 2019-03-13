Настройка шаблона

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки143 просмотра
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Есть сайт на Joomla! 3.5.1 с джумшопингом нужно настроить новый шаблон sj_topdeal 3.9.0 от Smartaddons шаблон и расширения к нему приобретены на http://cmsheaven.org.  Шаблон и расширения на сайт загружены.

5 лет назад
guest_15524408743459
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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