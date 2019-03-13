Настройка шаблона

Необходимо доработать вывод категорий, вывод карты товара. Оплата и проверка быстрые, задание срочное.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Joomla! 3.5.1 с джумшопингом нужно настроить новый шаблон sj_topdeal 3.9.0 от Smartaddons шаблон и расширения к нему приобретены на http://cmsheaven.org. Шаблон и расширения на сайт загружены.
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