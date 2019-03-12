Визуализатор сделок бота на криптовалютной бирже

Здравствуйте. Задача такая: есть сайт на Wordpress woocomercce и имеются 10 поставщиков и их API (логины и пароли присутствуют). Нужна помощь в подключении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать графический интерфейс для отображения сделок совершенных торговым ботом на бирже BItMex, по примеру мобильного
приложения TabTraider или TigerTrade например, для размещения на сайте.
Если есть возможность можно использовать TradingView он уже размещен на
сайте но без возможности отображать сделки - просто график текущей
торговой пары,те мы на сайте вводим безопасные ключи для получения
статистики с биржи и все сделки должны наложиться на график TradingView
или появится собственный график курса и на свечах совпадающими по
времени со сделками должны появится значки-например треугольники красные
- селл и зеленые - бай, как то так в общем визуально предоставить
информацию о сделках на реальном графике торговой пары.Например как в
приложенном скрине.)Можно использовать любые возможности для отображения
графика со сделками, рассмотрю любые идеи.Пример отображения на скрине
или похожее.В качестве продолжения будет требоваться по запросу из
телеграмм присылать график со сделками пользователю телеграмма.
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