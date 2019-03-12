Требуется программист PHP, написать админку для казино.

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок176 просмотров
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Требуется программист PHP, написать админку для казино. 

Всем привет.  

Есть скрипт казино. Нужно его развернуть у себя, и дописать админку в соответствии с требованиями.  

Работа долговременная. Оплата поэтапная. Нужен ответственный исполнитель. Тех кто делает часть а потом проподает, просьба не беспокоить

PHP
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва