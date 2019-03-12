Здравствуйте. Задача такая: есть сайт на Wordpress woocomercce и имеются 10 поставщиков и их API (логины и пароли присутствуют). Нужна помощь в подключении
Требуется программист PHP, написать админку для казино.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист PHP, написать админку для казино.
Всем привет.
Есть скрипт казино. Нужно его развернуть у себя, и дописать админку в соответствии с требованиями.
Работа долговременная. Оплата поэтапная. Нужен ответственный исполнитель. Тех кто делает часть а потом проподает, просьба не беспокоить
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