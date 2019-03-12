Создать интернет-магазин на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок203 просмотра
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CMS WordPress (шаблон выбран, нуждается в незначительных корректировках с маркетологом) + модуль WooCommerce для интернет магазина + RetailCRM. Базу товаров нужно будет перенести с МойСклад. Товаров около 6000.

WordPress
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва