Онлайн калькулятор на сайте, доработка

Веб-программированиеЗавершен4 заявки192 просмотра
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Добрый день! 

Необходимо переработать онлайн калькулятор на сайте.  

- Сейчас калькулятор считает стоимость обслуживания в 1 формате. 

- Нужно сделать, чтобы считал в 3 форматах сразу. 

Скрин как это выглядит сейчас, и как должно получиться во вложении. 

Тарифная сетка: 

Формат "Техподдержка" считает за 1 единицу: ПК – 650р. / Сервер – 1950р. / АТС Офисная – 1300р. 

Формат "Всё включено" считает за 1 единицу: ПК – 1070р. / Сервер – 3210р. / АТС Офисная – 2140р. 

Формат "Премиум" считает за 1 единицу: ПК – 1490р. / Сервер – 4470р. / АТС Офисная – 2980р. 

Код калькулятора во вложении. 

Срок реализации проекта – сегодня. 

Прошу указывать желаемую цену за работу

5 лет назад
Sanu4
38 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
kappka
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$9
1 день
Отличный исполнитель! Однозначно стоит сотрудничать !
Хороший заказчик. Понятные разъяснения и быстрая оплата