Создание Web-сайта на фреймворке. Со сложным функционалом.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки168 просмотров
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Создание Web-сайта на фреймворке. Со сложным функционалом.  https://docs.google.com/document/d/1Kgwwuqw770DyLXkgB-oKrU5wHyviXIW_4gXGTB_GRIo/edit?usp=sharing

тут т3 от вас жду сроки и бюджет 

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад