Проверка сайта на php на уязвимости

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки144 просмотра
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Есть небольшой самописный движок на php + smarty, требуется проверить php скрипты на возможные уязвимости. 

Бюджет обсуждается.

PHP
5 лет назад
fedotovvitaliy
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад