Нужна доработка сайта для интернет-магазина на opencart 3.0

Веб-программированиеЗакрытнет заявок132 просмотра
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Необходимо доработать небольшие мелочи по сайту dutybeauty.ru :1) Не приходит заказ после онлайн оплаты карты2) Название товара отображается не полностью3) Сделать более красивыми отображение фильтров4) вывести категории на странице в столбец вместе с фильтрами5) Добавить избранные бренды на главную страницу 6) Уменьшить карточки товаров, увеличить кол-во отображений

OpenCart
5 лет назад
dmitryi777
Дмитрий 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов
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