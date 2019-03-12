Внести доработки на сайте Bitrix

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок190 просмотров
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Нужно внести доработки на сайте на Битрикс.

Если совсем коротко, то в основном эти доработки касаются исправлений недочетов

адаптивной версии сайта ( в мобильных), а также доработки способов и

стоимости доставки в корзине.

Детальнее всё конечно пришлю.

5 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад