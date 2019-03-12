Внести доработки на сайте Bitrix

1. Авторизация и регистрация пользователя в системе 2. Продается 9 видов игроков, место дилера и директора 3. Запрограммировать посадку за стол купленных игроков, можно купить от 1 до 9 и посадить за стол. При полном заполнении стола ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внести доработки на сайте на Битрикс.
Если совсем коротко, то в основном эти доработки касаются исправлений недочетов
адаптивной версии сайта ( в мобильных), а также доработки способов и
стоимости доставки в корзине.
Детальнее всё конечно пришлю.
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