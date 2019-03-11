Доработать backend SPA на Node.js

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо доработать API.

что нужно доработать:

-Спикок категорий 

-Карточка компании 

-Активация генерация промо кода 

-Полностью админ панель 

-Список транзакий (в базе все фиксируется)

Присылайте свои примеры на Node.js

5 лет назад
pashaelfimov
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад