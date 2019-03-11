Оптимизировать сайт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки163 просмотра
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Наш сайт: remtorget.ru

1. Любая страница должна нашего сайта иметь scale: от 85, в мобильной и компьютерной версиях, по рейтингу https://developers.google.com

2. Исправить все ошибки нашего сайта, указанные на сайте https://developers.google.com помеченные красным и оранжевым цветом.

3. Не приемлемы работы, исправляющие ошибки, отображенные на сайте https://developers.google.com, в ущерб текущему состоянию нашего сайта.

5 лет назад
ackikon
22 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад