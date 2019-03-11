Модальное окно для моб. версии

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок170 просмотров
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Необходимо сделать простейшее модальное окно, которое будет открывать по клику на ссылку. 

- модальное окно должно иметь белый не прозрачный фон

- крестик для закрытия модального окна

- форму для отправки

-- Первый инпут: выбор одной из нескольких иконок (c эффектом выбороного элемента)

-- Второй инпут: ввод номера телефона

--- Кнопка отправить

5 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад