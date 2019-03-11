Модальное окно для моб. версии

Сайт на Elementor Pro (плагин для Wordpress) Я подключил скрипт для маски ввода номера телефона, на обычных страницах срабатывает нормально https://smartassistance.ru/services/osopo/ Но во всплывашках почему то не пашет. https://smartassistance.ru Помогите решить проблему
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать простейшее модальное окно, которое будет открывать по клику на ссылку.
- модальное окно должно иметь белый не прозрачный фон
- крестик для закрытия модального окна
- форму для отправки
-- Первый инпут: выбор одной из нескольких иконок (c эффектом выбороного элемента)
-- Второй инпут: ввод номера телефона
--- Кнопка отправить
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
хотелось бы уточнить точную цену которую вы возьмете за работу. Можно диапазон цен. Если все будет просто, то XXX. Если будут возникать нюансы, то не более, чем YYY. Вот весь объем работ 1) Доработать компьютерную версию сайта ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайта собранный на конструкторе "ПЛАТФОРМА LP".Сайт надо полностью перенести на wordpress.Чтобы потом могли полностью управлять контентом через wordpress и все заявки пришли на почтуВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1820
[b][b]Обязанности:[/b][list][*]Верстка/программирование сайта (после работы дизайнера) [/list] Требования:[/b][list][*] Framework Spring [*] PostgreSQL [*] Vue2/Angular2/React [*]адаптивная вёрстка[*]ВАЖНО: Специалист должен быть с Казани[/list]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется опытный специалист (битриксойд) Необходимо определить и устранить неполадки в работе сайта CMS - Битрикс. Возможно внести требуемые доработки.Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Более подробно задание обсудим с кандидатами. Пишите ориентировочную стоимость работ. А также несколько ссылок примеров подобных работ на 1с-Битрикс. Доработки. Главное меню. - Привести верхнее меню в единый вид. Сделать так, чтобы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $75
ТЗ в файлеВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть Интерактивная карта Яндекс – tko.upravdommo.ru Есть проблема – при приближении карты некоторые метки (которые объединены в кластер) просто исчезают (пропадают), т.е. вместо того чтобы кластер распался на отдельные метки при приближении карты, он просто исчезает. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Нужно оценить стоимость проекта. Простое мобильное приложение.Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Подробное описание Цена обсуждает . Программа работает с Сайтом Циан Она Парсит конкретное объявление заданное пользователем для этого берётся конкретное объявление копируется ссылка вставляется в поле ссылка , нажимаем кнопку далее там открывается объявление в ПДФ файле где можно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад