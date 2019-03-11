Программа которая будет парсить постоянно один сайт по ссылке

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подробное описание 

Цена обсуждает . 

Программа работает с Сайтом Циан 

Она Парсит конкретное объявление заданное пользователем для этого берётся конкретное объявление копируется ссылка  

вставляется в поле ссылка , нажимаем кнопку далее там открывается объявление в ПДФ файле где можно корректировать текст и уже фотографии все обрезаны, мы же думаем придумать лого который будет как штамп закрывать их лого, нажимаем далее вводим маил и отправить вот )

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
  • Похожие заказы

  • Нужен эксперт по wordpress

    на сайте есть слайдер с точками внизу фото эти точки при нажатии - не меняют фотографию нужно поправить. чтоб меняли фото так же на сайте есть раздел видео раздел состоит из фоновой картинки и кнопки play  в админку надо добавить ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • PHP авторизация в личный кабинет для получения данных

    На сайте размещен PHP скрипт для авторизации в личный кабинет, для парсинга данных. Скрипт выполняется по cron, после авторизации скрипт получает данные и записывает в базу данных. Все работало, пока не изменился сайт, на котором проходила авторизация. Сайт ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать API-обработчик, который будет отправлять данные с форм в CRM

    Примеры: https://www.evernote.com/shard/s563/sh/0f5bdec0-2fe2-4ca5-8517-81176113e187/5cc3f46f95d26a9f310947256d5089c0 https://www.evernote.com/shard/s563/sh/1196b75d-384e-4220-ae3b-6ef179293f34/0d396854a0f502407b0f77b9e3aab90d Задачи: Написать API-обработчик, который будет отправлять данные с форм в CRM. Добавить обработчик с атрибутами в 20 лэндингов по типу [url=https://fb-sale.com.ua/rainberg/]https://fb-sale.com.ua/rainberg/ [/url] Срок до 7-ми дней. Жду предложений

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Адаптивный шаблон DLE

    Добрый день! Необходимо сделать адаптивный шаблон на DLE(другие cms не рассматриваю) . Новости будут в форме анкет. Поэтому нужен индивидуальный addnews поля в форме заполнения анкеты имя , адрес и т.д.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Bootstrap + React + Redux

    Нужно сделать прототип микросервиса.  Для ускорения процесса на бутстрапе. Есть полное ТЗ, бэкенд пишем сами. Отгрузим PDF с описанием бэкенда, что бы можно было расставить заглушки. Мокапы в приложении.  7 страниц + модальные окна (около 4). При ...

    BootstrapReact
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Требуется создание 99% копии сайта на другой CMS, не Битрикс.

    Создание копии сайта, важно: 1) Сроки (оч важно) !!! 2) Качество исполнения 3) Потребуются небольшие изменения в разделах каталога (обсуждение) 4) Стоимость. 5) Потребуется определить новую платформу, на что будет натягиваться сайт. Все материалы, готов предоставить в личку для ознакомления Сайт исходник, ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Установить тему с Themeforest и сделать демо импорт

    1+1=?  Здравствуйте, надо установить на голый хостинг вот это (нет ничего кроме хостинга и домена), тему дилер автомобилей  https://themeforest.net/item/motors-automotive-cars-vehicle-boat-dealership-classifieds-wordpress-theme/13987211?s_rank=15 Сразу пишите цены

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад