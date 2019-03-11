на сайте есть слайдер с точками внизу фото эти точки при нажатии - не меняют фотографию нужно поправить. чтоб меняли фото так же на сайте есть раздел видео раздел состоит из фоновой картинки и кнопки play в админку надо добавить ...
Программа которая будет парсить постоянно один сайт по ссылке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Подробное описание
Цена обсуждает .
Программа работает с Сайтом Циан
Она Парсит конкретное объявление заданное пользователем для этого берётся конкретное объявление копируется ссылка
вставляется в поле ссылка , нажимаем кнопку далее там открывается объявление в ПДФ файле где можно корректировать текст и уже фотографии все обрезаны, мы же думаем придумать лого который будет как штамп закрывать их лого, нажимаем далее вводим маил и отправить вот )
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