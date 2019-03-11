Программа которая будет парсить постоянно один сайт по ссылке

Подробное описание

Цена обсуждает .

Программа работает с Сайтом Циан

Она Парсит конкретное объявление заданное пользователем для этого берётся конкретное объявление копируется ссылка

вставляется в поле ссылка , нажимаем кнопку далее там открывается объявление в ПДФ файле где можно корректировать текст и уже фотографии все обрезаны, мы же думаем придумать лого который будет как штамп закрывать их лого, нажимаем далее вводим маил и отправить вот )