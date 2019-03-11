Написать API-обработчик, который будет отправлять данные с форм в CRM

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка194 просмотра
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Примеры:

https://www.evernote.com/shard/s563/sh/0f5bdec0-2fe2-4ca5-8517-81176113e187/5cc3f46f95d26a9f310947256d5089c0

https://www.evernote.com/shard/s563/sh/1196b75d-384e-4220-ae3b-6ef179293f34/0d396854a0f502407b0f77b9e3aab90d

Задачи: Написать API-обработчик, который будет отправлять данные с форм в CRM.

Добавить обработчик с атрибутами в 20 лэндингов по типу https://fb-sale.com.ua/rainberg/

Срок до 7-ми дней.

Жду предложений

5 лет назад
kirillwork
Кирилл 
31 годАвстрия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 отзывов(-1)
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