Установить тему с Themeforest и сделать демо импорт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки156 просмотров
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Здравствуйте, надо установить на голый хостинг вот это (нет ничего кроме хостинга и домена), тему дилер автомобилей 

https://themeforest.net/item/motors-automotive-cars-vehicle-boat-dealership-classifieds-wordpress-theme/13987211?s_rank=15

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5 лет назад
ildario
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад