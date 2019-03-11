Установить тему с Themeforest и сделать демо импорт

надо сделать миниправки на опенкарт Оплата поэтапная пишите сразу сумму и сроки 1. куда то делось меню у нас ( макет прикрепила) оно наверху и чуть ниже и должно быть на всех страницах при нажатии на кнопку металопрока - переходим ...