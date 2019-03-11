Требуется написать компонент на php / html

Есть сайт на битриксе, купленный шаблон Аспро, нужно внести корректировки. Интересуют стоимость и сроки. Техническое задание в вложении.
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Для сайта на wordpress надо написать уникальный функционал для работы с клиентами по созданию контекстной рекламы. В кратце: модуль который позволяет клиентам добавлять новые слова и настраивать по ним для себя рекламные компании из личного кабинета - редактировать уже созданные рекламной кампании.
Писать просьба опытным программистам.
Дополнительная информация - по скайпу.
В ответах обязательно указывайте скайп или телеграмм-ник *на другие форматы связи не отвечаем
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