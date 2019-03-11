Доработать формы на сайте

Сайт на 1С-битрикс, редакция Старт

формы через php-обработчик, сделаны кривовато

Задача:

1) наладить отправку данных со всех форм 9проверить)

2) поставить валидацию (хотя бы защиту от отправки пустых) - желательно, защиту от спама, но без капчи

3) измениить поля для 1 формы, сделать поле для фото и реализовать его отправку

http://joxi.ru/eAOLxlLF9x5pDr вместо Имя/Телефон/Что вывозим, поля "Телефон, Фото (с кнопкой обзора на компьютере), ссылка "добавить еще фото" (по нажатию на нее появляется дополнительное поле для фотографии - до 5 штук), кнопка "оценить" для отправки

(сейчас есть проблема, с отправкой файлов конкретно с моего сервера, если можете решить - отлично, если нет - сделать просто инпут, другому спецу передам для решения этого вопроса)

4) сделать визуальные изменения для адаптива, из этого http://joxi.ru/eAOLxlLF9x5pDr сделать это http://joxi.ru/a2X4gx4hw1GDV2

css свойства накидал сам, код пришлю, нужно просто внедрить с помощью @media