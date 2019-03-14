Необходимо доработать карточку товара. Сделать на странице слайдер с цветами. Слайдер прокручивается дальше : - при нажатии на боковые кнопки (типа стрелочки) - при выборе крайнего товара. Если пользователь выбирает цвет, то автоматически подгружаются уникальные ...
Скрипт (скрипты) для поиска и удаления нерабочих ссылок по HTML сайту
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Добрый..
Сайт статичный (набор страничек HTML).
Есть битые ссылки на картинки. То есть показываются пустые окна, так как в папке картинок нет, а ссылки на страницах сайта на них есть. Задача скрипта обойти все файлы в папке и подпапках и удалить такие нерабочие ссылки.
Главный вопрос в том что-бы при обнаружении отсутствующего изображения удалялась не только ссылка на него, но и при наличии блок в целом. Пример отсутствующей картинки и того блока, который необходимо удалить при обнаружении отсутствующей картинки на скрине...
Кроме этого интересует поиск и удаление битых ссылок на сайте (HTML), как внешних, так и внутренних (внутренние ссылки имеют формат href="/файл.php или href="/раздел/файл.php
Сроки, цена..
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