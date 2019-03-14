Скрипт (скрипты) для поиска и удаления нерабочих ссылок по HTML сайту

Веб-программированиеЗавершен7 заявок217 просмотров
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Добрый.. 

Сайт статичный (набор страничек HTML). 

Есть битые ссылки на картинки. То есть показываются пустые окна, так как в папке картинок нет, а ссылки  на страницах сайта на них есть. Задача скрипта обойти все файлы в папке и подпапках и удалить такие нерабочие ссылки.

Главный вопрос в том что-бы при обнаружении отсутствующего изображения удалялась не только ссылка на него, но и при наличии блок в целом. Пример отсутствующей картинки и того блока, который необходимо удалить при обнаружении отсутствующей картинки на скрине...

Кроме этого интересует поиск и удаление битых ссылок на сайте (HTML), как внешних, так и внутренних (внутренние ссылки имеют формат href="/файл.php  или  href="/раздел/файл.php

Сроки, цена..

HTML
5 лет назад
Telron
Россия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
oOLokiOo
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$15
1 день
WMZ
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