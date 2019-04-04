Перенести лендинг на Тильду

Веб-программированиеЗавершен3 заявки178 просмотров
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Лендинг изначально был сделан на Тильде, потом экспортирован в HTML.

Нужно заново его создать на тильде - жк-главный-официальный-сайт.рф

5 лет назад
benefitm
Михаил 
53 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
32 отзыва
Выбранный исполнитель
Lanya1
32 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$30
2 дня
Все сделано как нужно!
Отличный заказчик, спасибо. Рекомендую.