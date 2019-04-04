Перенести лендинг на Тильду

Нужно на сайт уютный-дом-ростов.рф добавить простой ипотечный калькулятор по такому типу https://yadi.sk/i/HuI8nT3Y0pK9KQ Т.е. будет список банков с их ставками, клиент вводит стоимость квартиры, первоначальный взнос и период на который хочет ипотеку и видит по каждому банку платеж. Под калькулятором ...