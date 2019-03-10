Сделать интеграцию GoogleForms c MailerLite для сегментации базы

Нужно сделать интеграцию конкретной формы в GoogleForms (2 поля + 15 вопросов) в сервис MailerLite так, чтобы подписчик добавлялся в определенные группы рассылки в зависимости от выбранных пунктов.

Алгоритм следующий:

1. Человек подписывается в рассылку через стандартную форму MailerLite. Он добавляется в группу "До сегментации";

2. Ему направляется автоматическое письмо с просьбой пройти опрос и ссылкой на GoogleForms;

3. Там он снова вводит свое имя и e-mail и выбирает те темы, которые ему интересны (15 тем);

4. После отправки результатов должно происходить автоматическое добавление данного подписчика в одну или несколько заранее созданных групп в MailerLite (их тоже 15);

5. После сегментации подписчик удаляется из группы "До сегментации"