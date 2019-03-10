Модернизация стороннего модуля на сайте DLE

На сайте DLE есть сторонний модуль, который управляет выводом ссылок в одном из блоков на главной странице. В админке модуля в три поля добавляются ID новостей, в результате на главной появляются ссылки на эти новости.

Админка модуля выглядит так: https://prnt.sc/mvdofy

После смены шаблона (темы сайта) модуль перестал работать, так как изменилась верстка. Также теперь нужно выводить немного иначе информацию в этом блоке.

Код инфы, которая выводится модулем на главную (старая версия верстки): https://prnt.sc/mvwfej

В прикрепленном архиве файл самого модуля из папки /engine/modules (чтобы понимать, что он из себя представляет).

Нужно адаптировать модуль под новую верстку на сайте и к прежним 3-м заполняемым в админке модуля полям прибавить еще одно - четвертое.