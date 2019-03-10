Модернизация стороннего модуля на сайте DLE

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки160 просмотров
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На сайте DLE есть сторонний модуль, который управляет выводом ссылок в одном из блоков на главной странице. В админке модуля в три поля добавляются ID новостей, в результате на главной появляются ссылки на эти новости. 

Админка модуля выглядит так: https://prnt.sc/mvdofy

После смены шаблона (темы сайта) модуль перестал работать, так как изменилась верстка. Также теперь нужно выводить немного иначе информацию в этом блоке.

Код инфы, которая выводится модулем на главную (старая версия верстки): https://prnt.sc/mvwfej

В прикрепленном архиве файл самого модуля из папки /engine/modules (чтобы понимать, что он из себя представляет).

Нужно адаптировать модуль под новую верстку на сайте и к прежним 3-м заполняемым в админке модуля полям прибавить еще одно - четвертое.

5 лет назад
ND2v2
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
real_web
Андрей 
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов(-2)
5 лет назад
$7
1 день
Заказ не выполнен. Исполнителя нет онлайн уже 15 часов на момент написания отзыва. Исчез... Жаль потраченного впустую времени на бесполезное общение по скайпу и ожидание не понятно чего.