PHP изменить края картинки на PHP

$10
Веб-программированиеЗавершен4 заявки186 просмотров
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Сделать на чистом PHP с картинкой подобный эффект:  http://allfacebook.com.ua/images/tmp/effect-img.jpg

Если никакого другого способа просто как наложить на картинку вотермарк,  то нужно научиться тогда генерировать случайный вотермарк нужного размера в PNG, а затем его накладывать. Задача интересная, но требует хорошо подумать.

PHP
5 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
robin777
33 годаАрмения
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$10
3 дня
Отличная и очень качественная работа! Читаемый и грамотный код на php. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Интересная задача. Заказчик предложил методы решения и всячески помогал. после работы не пришлось ждать оплаты. однозначно рекомендую