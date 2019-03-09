Доработать сайт на битрикс по уже готовому дизайн макету (30%)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки146 просмотров
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Срочно нжен разработчик на Битрикс у которого есть свободное время на фултаем приблизительно на неделю, возможно сделать и быстрее. Изменить дизайн сайта ( на 35%) по уже готовому макету и изменить часть функций – логику.

5 лет назад
guest_1552146227191
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад