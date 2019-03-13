Требуется исправить ошибку на сайте

Добрый день ! Требуется увеличить скорость загрузки сайта .Сайт на cms S3 3.44(Мегагрупп) ,служба поддержки не может увеличить скорость загрузки ,прикрепляю скриншоты с скоростью загрузки .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт - limoxxx.by
ошибка видна при заходе
резервной копии не имеется
Оплата яндекс деньгами
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