Требуется исправить ошибку на сайте

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки184 просмотра
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сайт - limoxxx.by

ошибка видна при заходе

резервной копии не имеется

Оплата яндекс деньгами

5 лет назад
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
6 дней назад
Выбранный исполнитель
Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
1 день
WMZ
Спасибо за работу, сама бы проблему искала долго
Хороший заказчик. Рад был помочь.