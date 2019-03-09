Вывод даты публикации статьи WP в плагине

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки149 просмотров
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Вообщем есть плагин Export All URLs который позволяет выкачивать урлы сайта, можно ли сделать так что бы напротив каждого урла была дата публикации?

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5 лет назад
nc2009
Петр 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад