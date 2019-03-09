Вывод даты публикации статьи WP в плагине

Реализован вот такой блок https://beta.ctrlv.cz/CRVP (каждое время это input). Необходимо осуществить передачу двух параметров (дата + время) при отправки формы. Модальное окно, с формой уже реализовано. В данную форму в модальном окне, необходимо добавить два новых ...