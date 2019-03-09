Сделать доску памяти (memory Board) - рекламная площадка 1000*1000 pix

Типа этого - чтобы можно было в автоматическом режиме покупать пожизенную рекламу.

будет находиться по адресу mb.holding.bz

1 пиксель должен стоить 1 BCR (1,000,000 BCR общей выручки за доску)

итого нужно

1) отображение банненов всех размещенных на главной (index.php)

2) загрузка баннеров с ссылкой и тегом alt в ЛК + высчитывание числа пикселей для выставления счета (upload.php)

3) интеграция с API BarterCoin для приема оплаты (buy.php)

4) статитика (stat.php)

Бюджет не более 150$, оплата в твердой крипте BarterCoin - смотрите систему, жалобы на нее не принимаются, она такая какая есть.

Комиссию WL думаю смогу взять на себя если надо, закину фиатом отдельно.