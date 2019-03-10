Отправка HTML формы

Веб-программированиеЗавершен7 заявок268 просмотров
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Реализован вот такой блок https://beta.ctrlv.cz/CRVP (каждое время это input). Необходимо осуществить передачу двух параметров (дата + время) при отправки формы.

Модальное окно, с формой уже реализовано. В данную форму в модальном окне, необходимо добавить два новых параметра к отправки: дату и время. Необходимо, чтобы модальное окно открывалось по нажатию на input.

HTML
5 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранные исполнители
Fenrir_
Никита 
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
$6
1 день
Пользователь был удален
pano696
Павел 
40 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Павел за коротки срок решил проблему. Все на высшем уровне, однозначно рекомендую!
Быстра и четкая коммуникация, и четкое задание. Все отлично!