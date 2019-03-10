Отправка HTML формы

Реализован вот такой блок https://beta.ctrlv.cz/CRVP (каждое время это input). Необходимо осуществить передачу двух параметров (дата + время) при отправки формы.

Модальное окно, с формой уже реализовано. В данную форму в модальном окне, необходимо добавить два новых параметра к отправки: дату и время. Необходимо, чтобы модальное окно открывалось по нажатию на input.