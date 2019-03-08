Нужен скрипт ротации баннеров на JS

Нужно реализовать: [list][*]Поле ввода текста пользователем[*]Выбор шрифта[*]Загрузка шрифта[*]Размер шрифта[*]Возможность для каждой буквы отдельно: перемещать, вращать, поместить над или под другой буквой[*]Заливка букв цветом или картонкой[*]Настройка теней букв [*]Настройка параметров 3D двойной бьем, высоту, ширину[*]Параметры контура [*]Настройка теней[*]Настройка рабочей ...
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Здравствуйте.
Нужен скрипт ротации баннеров с разным приоритетом, желательно на JavaScript
Задача выглядит следующим образом:
Есть 100% показов баннерного места на сайте
Допустим, на одном баннерном месте висит 4 баннера
Необходимо для баннера №1 выделить 50% приоритет всех показов, а для баннеров 2,3 и 4 - остальные 50% (поровну примерно по 16% на каждый)
UPD: сайт на XenForo
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