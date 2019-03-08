Нужен скрипт ротации баннеров на JS

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок167 просмотров
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Здравствуйте.

Нужен скрипт ротации баннеров с разным приоритетом, желательно на JavaScript

Задача выглядит следующим образом:

Есть 100% показов баннерного места на сайте

Допустим, на одном баннерном месте висит 4 баннера

Необходимо для баннера №1 выделить 50% приоритет всех показов, а для баннеров 2,3 и 4 - остальные 50% (поровну примерно по 16% на каждый)

UPD: сайт на XenForo

5 лет назад
Advertilla
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад