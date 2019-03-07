На любом языке написать не большую систему с БД - срочно

$40
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок170 просмотров
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На любом языке написать не большую систему с БД - срочно

Бюджет 40$ сроки завтра к 12-00 утра по Москве, шаблон и ТЗ предоставлю

Оплата только по факту готовности, без авансов

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5 лет назад
webcreatr
Андрей 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов(-1)