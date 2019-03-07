Исправить ошибки на сайте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок176 просмотров
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После перехода с локального хостинга на настоящий появились проблемы с подключением js и css, думаю из за .htaccess

вот этот сайт zeno777.com должен выглядеть полностью как этот kazinoxxx.com

5 лет назад
David255
36 летАрмения
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад