Редактирование интернет-магазина на CMS WordPress

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок154 просмотра
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Что нужно сделать: 

1) Изменить дизайн сайта (он простой, схож со старым, смотрите вложение) 

2) Небольшая корректировка функционала (смотрите ТЗ).  

Файлы вложены к сообщению.  

WordPress
5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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