Редактирование интернет-магазина на CMS WordPress

Разыскивается спец по cs-cart. Сайт сверстан по индивидуальному дизайну, но возникли сложности со стилями карточки товара и др страниц, которые в движок вшиты. Кто в этом разбирается, пишите, обсудим детальнее ТЗ, а также цену и сроки. Спасибо!)