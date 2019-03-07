Добрый день! Требуется создать сайт на подобие этого: https://bit.ly/2UjZPR4 Функционал похожий. Требуется адекватный и надежный исполнитель. Бюджет не резиновый.
Доработка корзины, оформление + доставка ocStore 2,3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется выполнить доработку корзины.
ТЗ прикрепил. сайт ocStore 2.3.0.2.3
Название сайта в тз
Необходимо четкое выполнение всех пунктов.
До начала работ задаете все вопросы, потом ставлю исполнителем.
Заявки с предварительным бюджетом в приоритете.
Строгое соблюдение сроков, сдать работу нужно не позднее 08.03.2019 21.00 часа
Отключили свет, интернет, телефон, заболел, сломался комп, с таким не работаю!
Оплата:
После выполнения 50% работы оплачиваю 50% вознаграждения
После выполнения оставшихся 50% выплачиваются остальные 50%.
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