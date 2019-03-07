Доработка корзины, оформление + доставка ocStore 2,3

Веб-программированиеЗакрытнет заявок123 просмотра
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Добрый день! 

Требуется выполнить доработку корзины.

ТЗ прикрепил. сайт ocStore 2.3.0.2.3 

Название сайта в тз

Необходимо четкое выполнение всех пунктов.

До начала работ задаете все вопросы, потом ставлю исполнителем.

Заявки с предварительным бюджетом в приоритете.

Строгое соблюдение сроков, сдать работу нужно не позднее 08.03.2019 21.00 часа

Отключили свет, интернет, телефон, заболел, сломался комп, с таким не работаю!

Оплата:

После выполнения 50% работы оплачиваю 50% вознаграждения

После выполнения оставшихся 50% выплачиваются остальные 50%.

5 лет назад
ds-w
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад