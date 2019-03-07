Конструктор мебели на сайт

приложении изображение (Пример.jpg) с сайта с конструктором мебели, который нам нравится, но тут компания занимается панелями, а не самой мебелью, но примерно тот же принцип.

Что нам нужно:

- Нужна опция переключения типов кухни, пр: есть Кухня Кантри, Сити, Адель...

- Панель с выбором модулей (сами модули у нас базовые и для разных моделей кухонь модули по размеру одни, могут быть незначительные исключения).

- На общем экране отображение модулей в выбранной комбинации (с возможностью выбора разной последовательности модулей).

- Добавить стены с определенными цветами, как правило, цвет фиксирован под кухню.

Примеры кухонь в приложении.