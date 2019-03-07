Конструктор мебели на сайт

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки120 просмотров
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 приложении изображение (Пример.jpg) с сайта с конструктором мебели, который нам нравится, но тут компания занимается панелями, а не самой мебелью, но примерно тот же принцип. 

Что нам нужно: 

- Нужна опция переключения типов кухни, пр: есть Кухня Кантри, Сити, Адель... 

- Панель с выбором модулей (сами модули у нас базовые и для разных моделей кухонь модули по размеру одни, могут быть незначительные исключения). 

- На общем экране отображение модулей в выбранной комбинации (с возможностью выбора разной последовательности модулей). 

- Добавить стены с определенными цветами, как правило, цвет фиксирован под кухню. 

Примеры кухонь в приложении. 

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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