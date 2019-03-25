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PHP программу авторасстановки региона напротив городов MySQL
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Написать PHP программу авторасстановки региона напротив городов MySQL
Даются исходные файлы:
1-й CSVtab.txt
Город1 Код1 Регион1
Город2 Код2 Регион2
Город3
Город4
ГородNNN
2-ой CSVTAB2.txt
Регион3 Код3
Регион4 Код4
РегионNNN КодNNN
Задача:
автоматически расставить в файле 1Excek Регионы и Коды по смыслу
Данные связи нужно брать из базы Osclass -
oc_t_country
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `oc_t_country` (
`pk_c_code` char(3) NOT NULL,
`s_name` varchar(80) NOT NULL,
`s_slug` varchar(80) NOT NULL DEFAULT ''
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
INSERT INTO `oc_t_country` (`pk_c_code`, `s_name`, `s_slug`) VALUES
('AD', 'Регион1, ''),
('AL', 'Регион2', ''),
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `oc_t_region` (
`pk_i_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`fk_c_country_code` char(3) NOT NULL,
`s_name` varchar(60) NOT NULL,
`s_slug` varchar(60) NOT NULL DEFAULT '',
`b_active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1'
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=782681 DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- Дамп данных таблицы `oc_t_region`
--
INSERT INTO `oc_t_region` (`pk_i_id`, `fk_c_country_code`, `s_name`, `s_slug`, `b_active`) VALUES
(782226, 'Code1', 'Город1', '', 1),
(782227, 'Code2', 'Город2', '', 1),
Смысл в том, что файл исходны идет в Excel либо просто TXT Tab и нужно в нем автоматически проставить коды регионов и названия регионов, хотя связь берется из базы MariaDB
Записей очень много 300 тыс. и руками делать 3 суток прийдется, также эту задачу нужно периодически делать поэтому нужно автоматизировать средствами PHP.
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