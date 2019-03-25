PHP программу авторасстановки региона напротив городов MySQL

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки99 просмотров
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Написать PHP программу авторасстановки региона напротив городов MySQL

Даются исходные файлы:

1-й CSVtab.txt

Город1  Код1 Регион1

Город2  Код2 Регион2

Город3

Город4

ГородNNN

2-ой CSVTAB2.txt

Регион3 Код3

Регион4 Код4

РегионNNN КодNNN

Задача:

автоматически расставить в файле 1Excek Регионы и Коды по смыслу

Данные связи нужно брать из базы Osclass -

oc_t_country

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `oc_t_country` (

  `pk_c_code` char(3) NOT NULL,

  `s_name` varchar(80) NOT NULL,

  `s_slug` varchar(80) NOT NULL DEFAULT ''

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

INSERT INTO `oc_t_country` (`pk_c_code`, `s_name`, `s_slug`) VALUES

('AD', 'Регион1, ''),

('AL', 'Регион2', ''),

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `oc_t_region` (

  `pk_i_id` int(10) unsigned NOT NULL,

  `fk_c_country_code` char(3) NOT NULL,

  `s_name` varchar(60) NOT NULL,

  `s_slug` varchar(60) NOT NULL DEFAULT '',

  `b_active` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1'

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=782681 DEFAULT CHARSET=utf8;

--

-- Дамп данных таблицы `oc_t_region`

--

INSERT INTO `oc_t_region` (`pk_i_id`, `fk_c_country_code`, `s_name`, `s_slug`, `b_active`) VALUES

(782226, 'Code1', 'Город1', '', 1),

(782227, 'Code2', 'Город2', '', 1),

Смысл в том, что файл исходны идет в Excel либо просто TXT Tab и нужно в нем автоматически проставить коды регионов и названия регионов, хотя связь берется из базы MariaDB

Записей очень много 300 тыс. и руками делать 3 суток прийдется, также эту задачу нужно периодически делать поэтому нужно автоматизировать средствами PHP.

PHPMySQL
5 лет назад
haubau
39 летУкраина
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19 отзывов
Выбранный исполнитель
DrLexer
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
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5 лет назад
$10
1 день
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