Финансовые сервисы, работа с кошельками

Есть задача автоматизировать работу с кошелькамми разных платежных систем. Где-то есть API, где-то его нет.Нужен получение данных о переводах, простой учёт, оповещения различные, полуручные переводы и т.п.

Разобьём наверное на несколько этапов

Напишите, что вы делали раньше по аналогичным проектам, обсудим что надо сделать