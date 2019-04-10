Финансовые сервисы, работа с кошельками

Синхронизировать товарный каталог, так чтобы товары добавляемые в мой склад автоматически отображались на сайте. Предлагайте свои цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть задача автоматизировать работу с кошелькамми разных платежных систем. Где-то есть API, где-то его нет.Нужен получение данных о переводах, простой учёт, оповещения различные, полуручные переводы и т.п.
Разобьём наверное на несколько этапов
Напишите, что вы делали раньше по аналогичным проектам, обсудим что надо сделать
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