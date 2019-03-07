PHP регулярка

Приветствую Нужно скопировать опросник с этого сайта https://www.ezworkoutguides.com/survey сделав то же самое, с теми же картинками, с теми же вопросами. Теми же эффектами при наведении мышки на варианты. На последнем этапе опросника будет все так же 3-4 вопроса и ...