Реализовать опросник на Javascript

$20
Веб-программированиеЗавершен4 заявки203 просмотра
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Приветствую

Нужно скопировать опросник с этого сайта

https://www.ezworkoutguides.com/survey

сделав то же самое, с теми же картинками, с теми же вопросами. Теми же эффектами при наведении мышки на варианты.

На последнем этапе опросника будет все так же 3-4 вопроса и после выбора любого из них будет появляться окно для сбора имеилов, куда будет отправляться бесплатная книжка с описанием тренировок (тут описание кода, который нужно будет добавить на страницу - https://d.pr/n/noh7HC )

Суть задания - сделать такой же лендинг, только без лишнего javascript кода. Что бы все скрипты/картинки загружались с нашего сайта.

Срок выполнения - до вечера пятницы.

Javascript
5 лет назад
Pilsen
40 летЧехия
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
alekswebnet
Александр 
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$20
2 дня
WMZ
Александр быстро и умело справился с задачей. Очень рекомендую его, как ответственного фрилансера!
Евгений отличный заказчик. Все время на связи, проверку и оплату произвел сразу после окончания работ. Спасибо, было приятно сотрудничать!