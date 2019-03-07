Реализовать опросник на Javascript

Приветствую

Нужно скопировать опросник с этого сайта

https://www.ezworkoutguides.com/survey

сделав то же самое, с теми же картинками, с теми же вопросами. Теми же эффектами при наведении мышки на варианты.

На последнем этапе опросника будет все так же 3-4 вопроса и после выбора любого из них будет появляться окно для сбора имеилов, куда будет отправляться бесплатная книжка с описанием тренировок (тут описание кода, который нужно будет добавить на страницу - https://d.pr/n/noh7HC )

Суть задания - сделать такой же лендинг, только без лишнего javascript кода. Что бы все скрипты/картинки загружались с нашего сайта.

Срок выполнения - до вечера пятницы.