Реализовать опросник на Javascript

http://osaggo.in.ua/osago_calc.html как вариант предлагаю написать свое! с учетом того что есть! Напишите свой калькулятор для страховок просчета и заказа! Как считает калькулятор. Берет данные с базы, есть базовый тариф 180 и коэфициенты к1-к7, есть 7 зон (киев ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую
Нужно скопировать опросник с этого сайта
https://www.ezworkoutguides.com/survey
сделав то же самое, с теми же картинками, с теми же вопросами. Теми же эффектами при наведении мышки на варианты.
На последнем этапе опросника будет все так же 3-4 вопроса и после выбора любого из них будет появляться окно для сбора имеилов, куда будет отправляться бесплатная книжка с описанием тренировок (тут описание кода, который нужно будет добавить на страницу - https://d.pr/n/noh7HC )
Суть задания - сделать такой же лендинг, только без лишнего javascript кода. Что бы все скрипты/картинки загружались с нашего сайта.
Срок выполнения - до вечера пятницы.
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