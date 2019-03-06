Написать и внедрить скрипт выбора региона для сайта на cms bitrix

При заходе пользователя в раздел контактов должно появляться окно выбора региона:

ВАШ РЕГИОН

Ростовская область?

[ДА]

[Нет, выбрать другой регион.]

"список выбора региона"

[ВЫБРАТЬ ]

Во второй строчке вместо "Ростовская область" показывается регион, который автоматически определен геолокацией. Если геолокация регион не определила, показывать во второй строчке москву. При нажатии кнопки "да" устанавливается то значение региона, которое определилось автоматически, окно выбора региона исчезает, а пользователь переадресуется на страницу контактов , соответствующую установленному региону (для каждого региона на сайте создана отдельная страница контактов).

При нажатии кнопки "нет, выбрать..." должен появляться список всех регионов РФ и кнопка "выбрать" . Пользователь должен выделить свой регион и нажать кнопку "выбрать" . После этого значение региона устанавливается равным выбранному пользователем , окно выбора региона исчезает, и происходит переход на страницу контактов , соответствующую выбранному региону.

На каждой странице контактов сверху присутствует надпись "Ваш регион : [установленный регион]" . При клике по названию установленного региона на экране должно появляться окно выбора региона, описанное выше.

Помимо написания и внедрения на сайт скрипта необходимо написать инструкцию или научить администратора сайта размещать скрипт на разных страницах, а так же создавать ссылки, которые будут вызывать окно выбора региона.

Так же администратор должен иметь возможность добавлять регионы и прописывать в скрипте ссылки на контакты в новых регионах. (этот пункт обсуждается).

Для удобства дальнейшего обращения со скриптом желательно, чтобы он устанавливался на сайт при помощи гугл таг менеджер (этот пункт обсуждаемый).

Если имеются предложения или готовые скрипты, которые решают ту же задачу, но другими методами - готов рассмотреть такие предложения.