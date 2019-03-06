Курсовая работа

Уважаемые фрилансеры! Нужно сделать четче логотип вверху слева на сайте http://novoepole.com/ svg шаблон не поддерживает, но что-то нужно делать. Спасибо откликнувшимся, указывайте, пожалуйста, стоимость
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Web приложения или сайт, чтоб можно было решать задачи и описание методов.(теория).
Грубо говоря мом исходники запихнуть в браузер
У меня есть исходники задач на java рабочии.
1.Приложение для решения одномерных оптимизационных задач(квадратное уравнение)
2 Приложение для решения многомерных оптимизационных задач методом Гаусса
3 Приложение для решения многомерных оптимизационных задач методом регулярного симплекса. Базовая точка в вершине симплекса, поиск отражением всех вершин
4 Приложение для решения многомерных оптимизационных задач методом циклического покоординатного спуска
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