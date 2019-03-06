Курсовая работа

Предлагай свою цену и за сколько дней из делаешь!!

Web приложения или сайт, чтоб можно было решать задачи и описание методов.(теория).

Грубо говоря мом исходники запихнуть в браузер

У меня есть исходники задач на java рабочии.

1.Приложение для решения одномерных оптимизационных задач(квадратное уравнение)

2 Приложение для решения многомерных оптимизационных задач методом Гаусса

3 Приложение для решения многомерных оптимизационных задач методом регулярного симплекса. Базовая точка в вершине симплекса, поиск отражением всех вершин

4 Приложение для решения многомерных оптимизационных задач методом циклического покоординатного спуска