Разработка админки на laravel и api

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки160 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, есть мобильное приложение с регистрацией пользователей и заказами типа youdo, надо для него сделать бекенд, админку и api. ориентируемся на 1-2 недели. Есть техническое задание, готовы предоставить.

Все что можно упростить – упрощаем. Оплата – в форме постоплаты или поэтапно. Оплачиваем напрямую исполнителю. Формы оплаты: WMR, Qiwi, ЯД, пластиковые карты России и международные, Золотая корона, Western Union, Unistream. Готовы обсуждать.

Laravel
5 лет назад
valeriukravchenk
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад