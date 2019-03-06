Всем доброго времени суток! Цель: написать [b][u]сайт - парсер[/u][/b], который будет выгружать данные с API сервера, структурировать на сайте и размещать в определенных местах, разработать функционал сайта по заданному алгоритму. Есть уже определенная структура сайта на макете, по ...
Спарсить информацию по магазинам на AliExpress в таблицу Excel
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Здравствуйте!
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Необходимо программно спарсить (написать парсер) список магазинов определённой тематики (очки, линзы, оправы, футляры, чехлы) и информацию о магазинах с площадки AliExpress в подготовленную Excel таблицу.
Шаблон Excel таблицы прилагается.
Также прилагается видеоролик в котором объясняется какие данные заполняются в таблицу и какие данные нужны.
Подробнее о задаче: Список магазинов должен состоять только из тех, которые продают очки и все что связано с очками (оправы, душки, заушники, стекла, линзы, футляры, чехлы).
Магазинами могут быть и те, которые только продают очки, а могут быть и магазины у которых основным продуктов может быть одежда и прочие аксессуары.
Ключевые слова для поиска магазинов: очки, солнцезащитные очки, очки для зрения, душки, заушники, диоптрии, линзы для очков, футляр для очков, чехол для очков, салфетка для очков..
Смотрите информацию: шаблон таблицы и два видеоролика https://drive.google.com/file/d/1mDmWPOi3QCduyTAx2_dS2x8pENiPDQOY/view?usp=sharing
На выходе должна получится заполненная Excel таблица с максимальным списком магазинов.
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