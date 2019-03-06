Спарсить информацию по магазинам на AliExpress в таблицу Excel

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка188 просмотров
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Здравствуйте! 

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Необходимо программно спарсить (написать парсер) список магазинов определённой тематики (очки, линзы, оправы, футляры, чехлы) и информацию о магазинах с площадки AliExpress в подготовленную Excel таблицу.  

Шаблон Excel таблицы прилагается. 

Также прилагается видеоролик в котором объясняется какие данные заполняются в таблицу и какие данные нужны.  

Подробнее о задаче: Список магазинов должен состоять только из тех, которые продают очки и все что связано с очками (оправы, душки, заушники, стекла, линзы, футляры, чехлы).  

Магазинами могут быть и те, которые только продают очки, а могут быть и магазины у которых основным продуктов может быть одежда и прочие аксессуары. 

Ключевые слова для поиска магазинов: очки, солнцезащитные очки, очки для зрения, душки, заушники, диоптрии, линзы для очков, футляр для очков, чехол для очков, салфетка для очков.. 

Смотрите информацию: шаблон таблицы и два видеоролика https://drive.google.com/file/d/1mDmWPOi3QCduyTAx2_dS2x8pENiPDQOY/view?usp=sharing

На выходе должна получится заполненная Excel таблица с максимальным списком магазинов.  

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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