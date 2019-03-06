Парсинг данных с API сервера

Всем доброго времени суток!)

Цель: написать сайт - парсер, который будет вытягивать с API сервера данные, структурировать их, и построить функционал сайта по заданному алгоритму.

Есть уже определенная структура сайта (на макете), в которой необходимо все реализовать

Спарсеренные данные должны размещаться в определенных местах и обновляться каждые 3 сек. Данные для анализа теннисных событий. А именно это - счет по сетам, геймам, и первое очко (*15-0), статистические данные.

Все должно быть в режиме live.

По заданному алгоритму и по заданным формулам выдается команда

Данные должны обновляться без задержек.

Готовому взяться, скину более детально ТЗ и макет.

Срок выполнения строго 7 дней + 2 дня на тестирование заказчиком, если будут выявлены баги, на устранение исполнителю дается не более 2 дней . И только после чего происходит оплата через данный портал, комиссия оплачивается исполнителем.

Всем спасибо.