Парсинг данных с API сервера

$170
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Всем доброго времени суток!)

Цель: написать сайт - парсер, который будет вытягивать с API сервера данные, структурировать их, и построить функционал сайта по заданному алгоритму.

Есть уже определенная структура сайта (на макете), в которой необходимо все реализовать

Спарсеренные данные должны размещаться в определенных местах и обновляться каждые 3 сек. Данные для анализа теннисных событий. А именно это - счет по сетам, геймам, и первое очко (*15-0), статистические данные. 

Все должно быть в режиме live. 

По заданному алгоритму и по заданным формулам выдается команда

Данные должны обновляться без задержек.

Готовому взяться, скину более детально ТЗ и макет.

Срок выполнения строго 7 дней + 2 дня на тестирование заказчиком, если будут выявлены баги, на устранение исполнителю дается не более 2 дней. И только после чего происходит оплата через данный портал, комиссия оплачивается исполнителем. 

Всем спасибо.

5 лет назад
vladimir_k855
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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