Парсинг данных с API сервера

Очистить сайт от вирусов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброго времени суток!)
Цель: написать сайт - парсер, который будет вытягивать с API сервера данные, структурировать их, и построить функционал сайта по заданному алгоритму.
Есть уже определенная структура сайта (на макете), в которой необходимо все реализовать
Спарсеренные данные должны размещаться в определенных местах и обновляться каждые 3 сек. Данные для анализа теннисных событий. А именно это - счет по сетам, геймам, и первое очко (*15-0), статистические данные.
Все должно быть в режиме live.
По заданному алгоритму и по заданным формулам выдается команда
Данные должны обновляться без задержек.
Готовому взяться, скину более детально ТЗ и макет.
Срок выполнения строго 7 дней + 2 дня на тестирование заказчиком, если будут выявлены баги, на устранение исполнителю дается не более 2 дней. И только после чего происходит оплата через данный портал, комиссия оплачивается исполнителем.
Всем спасибо.
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