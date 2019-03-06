Доработать логику работы фильтра и блоков на сайте Open Cart 2.3

Веб-программированиеЗакрытнет заявок118 просмотров
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Необходимо доделать не большой перечень остаточных правок на сайте. 

Приглашаем к сотрудничеству специалистов у которых есть опыт работ с Open Cart и решения данных задач. 

Во вложении скрины. Ссылку по заданию в личку. 

Просим адекватно оценивать свои силы, и сроки на выполнения задач.

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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