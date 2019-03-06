Доработать логику работы фильтра и блоков на сайте Open Cart 2.3

Необходимо доделать не большой перечень остаточных правок на сайте.

Приглашаем к сотрудничеству специалистов у которых есть опыт работ с Open Cart и решения данных задач.

Во вложении скрины. Ссылку по заданию в личку.

Просим адекватно оценивать свои силы, и сроки на выполнения задач.