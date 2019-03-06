Требуется доработка на osclass

Приветствую всех! Есть один замечательный проект у которого, как ни странно, бекенд на NodeJS. Используется Redis + Socket.io К нему должно крепится SPA приложение на ReactJS. Бек написан давненько. Задача: обновить бек, отдебажить и помочь фронтендеру состыковать бек с фронтом. Оплата по ...