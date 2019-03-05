Парсер объявлений

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка122 просмотра
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Коллеги, есть нижеследующая задача, предлагайте, пожалуйста, ваши сроки реализации и стоимость работ.

Парсинг телефонов с объявлений OLX.

 

1. Общие требования.

Нужно сделать консольное приложение для парсинга. Интерфейс администратора (пользователя) не нужен.

Язык программирования PHP без каких либо фреймворков. Допускается использованиеконсольного браузера типа PhantomJS (или аналогичного).

Исполнителю будет предоставлен доступ к панели управленияхостингом (ISP Manager) натестовом домене на сервере заказчика.

 

2. Задача.

Необходимо настроить парсинг по расписанию: каждый день, три раза в 04:00, 12:00, 20:00.

УРЛ для парсингаhttps://www.olx.ua/nedvizhimost/kommercheskaya-nedvizhimost/prodazha-kommercheskoy-nedvizhimosti/

Парсинг взаданное время первых 50страниц.

Собирать следующую информацию: номеробъявления, урл объявления,телефон владельца.

Результаты записывать в файл отдельно по каждому запуску парсера (за 1 день должно быть 3 файла).

Формат одной записи: \r\n

Название файла с результатами: olx-гггг-мм-дд-ччмм.csv (olx-

 

 

3. Нужна следующая гарантия на выполненные работы.

Наличие интересующей информации для каждого спарсеного объявления в течение 30дней непрерывного парсинга с сервера заказчика.

5 лет назад
gsa_1979
Сергей 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
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