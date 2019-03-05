Интеграция телеграм и AMO

Нужно сделать интеграцию телеграма с амо црм, а именно

1) отправка ежедневных/еженедельных/ежемесячных отчетов со следующими данными

Заявки - все входящие обращения

Звонки - исходящие

дозвоны - успешные исходящие

статус 1 - лидов в статусе 1

статус 2 - лидов в статусе 2

статус 3 - лидов в статусе 3

статус 4 - лидов в статусе 4

2) Отправка уведомлений о смене статуса (нужно отправлять при попадании сделок в 2 определенных статуса) с отправкой данных из полей этих сделок

Нужно отправлять эти данные в заданные аккаунты телеграма.